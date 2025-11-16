15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

De La Fuente'den Türkiye yorumu: "Beklemek zorundayız"

İspanya, 2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti. İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'da 2026 Dünya Kupası hesapları netleşmeye başladı.

Teknik Direktör Luis de La Fuente, dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

"BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Gürcistan maçı sonrası konuşan İspanyol teknik adam, "Dünya Kupası'na katılmanın matematiksel olarak kesinleştiği ana kadar rakiplerimize saygımız gereği beklemek zorundayız. Önceliğimiz yere sağlam basmak ve elemelere kadar bu tutumu sürdürmek. Çok mutluyuz. Burada olan ve bize yardım eden, ayrıca sakatlık nedeniyle burada olmayanlara da minnettarız. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları olan bu harika insanlarla birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca İspanya'da tükenmez bir yetenek havuzumuz var. 2008-2012 yılları arasında kadromuzda bulunan unutulmaz oyuncuların rekorunu kırarak, 30 maçtır yenilmeyen sıra dışı bir jenerasyona sahip olmaktan dolayı hem hayranlık hem de gurur duyuyorum. Hedefimiz her gün daha iyi olmak ve Dünya Kupası'nı düşünmek." dedi.


 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
