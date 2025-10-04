04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
0-126'
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
0-126'
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
4-065'
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
1-163'
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Dayot Upamecano'ya iki dev talip!

Liverpool ve Barcelona, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Dayot Upamecano ile ilgileniyor.

calendar 04 Ekim 2025 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Dayot Upamecano'ya şimdiden önemli talipler çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool ve Barcelona, Fransız savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Liverpool ve Barcelona, Upamecano'yu Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Alanyaspor 8 3 3 2 9 7 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 8 1 1 6 5 11 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
