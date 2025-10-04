Dayot Upamecano'ya iki dev talip!

Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Dayot Upamecano'ya şimdiden önemli talipler çıktı.



Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool ve Barcelona, Fransız savunma oyuncusu ile ilgileniyor.



Liverpool ve Barcelona, Upamecano'yu Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.



2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.



