Davinson: "Takım sadece Victor ve Mauro'dan oluşmuyor"

Konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sancehez, maçın ardından açıklama yaptı.

Davinson: 'Takım sadece Victor ve Mauro'dan oluşmuyor'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. 

Sarı-Kırmızılılar'ın 2029'a kadar yeni sözleşme imzaladığı yıldız stoper Davinson Sanchez maçın ardından açıklamalar yaptı.

KIRMIZI KART POZİSYONU

Rakibin gördüğü kırmızı kart pozisyonu ile ilgili konuşan Sanchez, "Topun ortada olduğu bir andı. Kötü bir andı. Daha kötü olmadığı için mutluyuz. Meslektaşımın kırmızı kart görmesinden dolayı üzgünüm ama maç bizim için daha kolaylaştı. O açıdan işimize geldi." dedi.

"TAKIM SADECE OSIMHEN VE ICARDI'DEN OLUŞMUYOR"


Mauro Icardi'nin geri dönüşü hakkında konuşan yıldız stoper, "Çok mutluyuz. Takım sadece Victor ve Mauro'dan oluşmuyor. Leroy de geldi. Herkes çok iyi iş çıkartıyor. Barış da iyi iş çıkarıyor. Biz de savunmada elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ın amaçları için birlikte mücadele ediyoruz. İkisi için mutluyuz. Çok büyük oyuncular. Icardi, sıkıntılı bir sakatlık yaşadı ve geri döndüğü için mutluyuz." ifadelerini kullandı. 

"LİG DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Açıklamalarına devam eden Kolombiyalı futbolcu,  "Mutluyum. Lig daha yeni başlıyor. Sağlam adımlarla başlamamız önemliydi. İyi iş çıkardığımızda mutlu oluyoruz. Fark yaratan her pozisyonda oyuncularımız var. Taraftarımızın bize gösterdiği sevgi, bize destek oluyor. O yüzden teşekkür ederim. Aileme de teşekkür ederim. Kulüp arkadaşlarımla birlikte bir süre daha burada olacağım için mutluyum." sözlerini sarf etti. 



