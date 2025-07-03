Avustralyalı guard Dante Exum, Dallas Mavericks ile yeniden anlaştı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, 29 yaşındaki oyuncu 2025-26 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen ve 12'sine ilk beşte başlayan Exum, 9.1 sayı, 2.8 asist ve 1.7 ribaund ortalamalarıyla oynamış, üç sayı çizgisinin gerisinden %44.7 ile isabet bularak kariyerinin en iyi şut yüzdesine ulaşmıştı.Ancak 14 Mart'ta Houston Rockets'a karşı oynanan maçta sol elinde kırık oluşması nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalmıştı. Exum, sakatlığına rağmen sınırlı sürede etkili katkılar vererek Mavericks'in ikinci beşinde önemli bir rol üstlenmişti.Exum, 2014 yılında Utah Jazz tarafından beşinci sıradan draft edilmiş, NBA kariyerinde Jazz, Cavaliers ve Mavericks formaları giymişti. Kariyerinde toplam 318 maçta görev aldı ve 6.2 sayı, 2.3 asist, 1.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.