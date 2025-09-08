08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 08 Eylül 2025 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi Danimarka 3-0 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikkel Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.

Grupta gelecek hafta Yunanistan, İskoçya'ya konuk olacak. Danimarka ise Belarus deplasmanında olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.