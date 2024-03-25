Dani Alves, serbest bırakıldı!

Cinsel saldırı nedeniyle 14 aydır cezaevinde olan Daniel Alves, 1 milyon euro'luk kefaletinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dani Alves, serbest bırakıldı!
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25 Mart 2024 15:07
Cinsel saldırı suçundan yargılanan ve 14 aydır cezaevinde olan Daniel Alves, serbest kaldı.

Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, Alves'in kefaleti olan 1 Milyon Euro'nun ödenmesinin ardından Brezilyalı eski futbolcuyu pazartesi günü serbest bıraktı.

Brezilya ve İspanya pasaportlarını yetkililere teslim eden Alves, İspanya'dan ayrılamayacak.

Haftalık olarak mahkemeye çıkacak Daniel Alves, son olaylardan etkilenen mağdurla iletişime geçemeyecek ve mağdurun çevresinde dolaşamayacak.

Daniel Alves, daha önce mahkemeden geçici tahliye talebinde bulunmuş ancak Brezilyalı eski futbolcunun bu talebi reddedilmişti. Ancak Barcelona Mahkemesi, geçtiğimiz hafta Alves için 1 Milyon Euro'luk serbest kalma kefaletini kabul etti ve bu bedelin ödenmesinin ardından Alves, ceza evinden çıktı.

Daniel Alves, cinsel saldırı suçundan dört yıl, altı ay hapis cezası almıştı.

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