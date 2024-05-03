CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Manavgat etabıyla başlayacak

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Mayıs'ta başlayacak. Bu sezon yağlı güreşler Manavgat, Şahinbey, Seka Park, Aybastı, Karesi etaplarının ardından Antalya'da 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla final etabıyla sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Manavgat etabıyla başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 20:44
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Mayıs'ta başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. etabı, 10-12 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile gerçekleştirilecek.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2. etap Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 3. etap Kocaeli Seka Park'da, 4. etap Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 5. etap ise Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı ise Antalya'da, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'yle tamamlanacak.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery