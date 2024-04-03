Curry ve Klay, Ionescu ve Clark ile karşı karşıya gelebilir!

Golden State Warriors oyuncuları Stephen Curry ve Klay Thompson'ın, 2025 All-Star Hafta Sonu'nda kadın basketbolunun yıldızları Sabrina Ionescu ve Caitlin Clark ile rekabet edebilecekleri bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry ve Klay, Ionescu ve Clark ile karşı karşıya gelebilir!
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03 Nisan 2024 14:10
Son güncelleme 03 Nisan 2024 14:17
Golden State Warriors oyuncuları Stephen Curry ve Klay Thompson'ın, 2025 All-Star Hafta Sonu'nda kadın basketbolunun yıldızları Sabrina Ionescu ve Caitlin Clark ile rekabet edebilecekleri bildirildi.

Iowa'daki inanılmaz kariyeri boyunca kolej basketbolunun yüzü olan Clark'ın, önümüzdeki yıl NBA All-Star sahnesine çıkabileceği öne sürüldü.

FanDuel'ın 'Run It Back' programında konuşan The Athletic'ten Shams Charania, bu sezonun NBA All-Star Hafta Sonu'nda Curry ile New York Liberty guardı Ionescu arasında gerçekleşen unutulmaz üç sayı mücadesinin, gelecek yıl da yapılmasının "oldukça muhtemel" olduğunu söyledi.

Hawkeyes ekibiyle rekorlarla dolu geçen sezonuyla tüm ABD'nin dikkatini çekmiş olan Clark, bu sezon NCAA Division I'de kadınlar basketbolunda tüm zamanların en skorer ismi olmuş ve Pazartesi günkü Elite Eight'in LSU karşısında kazandığı galibiyette 41 sayı, 12 asist, 7 ribaund, 2 top çalma ve dokuz üçlük isabeti kaydederek Iowa'yı Final Four'a taşımıştı.

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