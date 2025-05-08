Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, sol arka adalesindeki birinci derece zorlanma nedeniyle en az bir hafta parkelerden uzak kalacak.



Takım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yıldız oyuncunun durumunun yapılan MRI taramasının ardından netleştiğini belirtti.



Bu süreçte Curry'nin, serinin dördüncü maçına kadar forma giymesi beklenmiyor.



Warriors başantrenörü Steve Kerr, All-NBA statüsündeki yıldız guardlarından yoksun kalacakları bu döneme ilişkin ESPN'den Ohm Youngmisuk'a konuştu:



"Şu an ekip olarak bir aradayız, nasıl bir yaklaşım sergileyeceğimizi ve rotasyonun nasıl şekilleneceğini tartışıyoruz. Playoff'lar her sene değişime ayak uydurmakla ilgilidir: Bazen bir oyun planı, bazen sakatlıklar, bazen kadro değişiklikleri. Bu da onlardan biri. Daha önce başardık, yine başaracağımıza inanıyoruz."



ESPN'den Shams Charania'ya göre bu sakatlık, Curry'nin kariyerindeki ilk kas zorlanması olduğu için iyileşme süreci kestirilemez olabilir.



Sakatlık, Warriors'ın 99-88 kazandığı ilk maçta yaşandı. Curry, maçta sadece 13 dakikada 13 sayı üretmişti.



Kerr, Curry'nin yokluğunda Jimmy Butler'a daha fazla sorumluluk düşeceğini ancak takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini belirtti:



"Son aylardaki savunma verimliliğine bakıldığında ligin en iyi savunmasına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Draymond Green'in gerideki varlığı ve Jimmy'nin çabasıyla savunmamıza güveniyoruz. Hücumumuzu da buradan beslemeliyiz. Steph'siz nasıl hücum edeceğimizi de çözmemiz gerekiyor."



37 yaşındaki Curry bu sezon diz, kasık ve başparmak sakatlıklarıyla da mücadele etti. Playofflarda ise maç başına 22.6 sayı, 5.3 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.



