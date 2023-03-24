Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın bu sezon "doğru zamanda pik yapabileceğini" söyledi.



Önceki sezon NBA şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Warriors ekibi bu sezon aynı ivmeyi yakalamakta sıkıntı çekmişti.



38-36'lık derecesiyle bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Golden State, ligin sona ermesine sadece iki hafta kala play-in turnuvası potasına düşme tehlikesiyle karşı karşıya.



Curry ise takımının hem olumlu hem de olumsuz yanlarına değinerek, Warriors'ın evinde ve deplasmanda ortaya koyduğu performans farkının oldukça tuhaf olduğunu kabul etti:



"Hem ilham verici, hem de iç karartıcı diyebilirim; hala yarıştayız gibi hissediyoruz, ki öyleyiz. Her şeye rağmen, doğru zamanda pik yapabileceğimizi hissediyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz tam. Ama aynı zamanda, son 20 maçtır sürekli sıralamalara bakarak play-in potasına olup olmadığımızı kontrol ediyor oluşumuz da pek arzuladığımız bir şey değil. Böyle tuhaf bir tarafı da var."



Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alan Golden State ekibi, sezonu bu sıralama içerisinde tamamladığı takdirde, play-in turnuvasına kalmadan doğrudan playofflara katılma hakkını kazanmış olacak.





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