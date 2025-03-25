Curry, bu gece Miami'de parkelere dönmeye yakın

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle takımının Atlanta Hawks karşısındaki maçını kaçırmış olsa da, Miami Heat karşısında sahada olma ihtimali yüksek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry, bu gece Miami'de parkelere dönmeye yakın
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25 Mart 2025 12:16
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle takımının Atlanta Hawks karşısındaki maçını kaçırmış olsa da, Miami Heat karşısında sahada olma ihtimali yüksek.

Warriors koçu Steve Kerr, "Antrenmanda iyi hareket ediyordu. Tabii ki her zamanki gibi bolca isabet buldu," diyerek yıldız oyuncunun dönüşüne dair iyimser konuştu.

Curry'nin sahaya dönmesi, Warriors için büyük önem taşıyor. Takım, Batı Konferansı'nda 6. sırada bulunuyor ve play-in bölgesine düşmemek için mücadele veriyor.

37 yaşındaki Curry, bu sezon 24.2 sayı, 6 asist ve %39.4 üçlük isabeti ile oynuyor.

Miami maçında ayrıca Jimmy Butler eski takımıyla ilk kez karşılaşırken, Andrew Wiggins de eski ekibi Warriors'a karşı mücadele edecek.

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