Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bu sezon All-Star seçilmemiş olan Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a verdiği tavsiyeyi açıkladı.



Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Hawks'ın Warriors ekibini uzatmada 141-134 mağlup ettiği maçta Curry 60 sayılık olağanüstü bir performans sergilerken, Young galibiyette 35 sayı kaydetmişti.



Maç sonrasında Trae ile konuştuğu görülen Steph, Hawks yıldızına verdiği tavsiyenin ne olduğunu şu şekilde paylaştı:



"Sürekli iyiye gitmeye, daha iyi performans göstermeye ve rakamlarını yükseltmeye devam etti. All-Star olma konusunda taraftarlardan, medyadan ve koçlardan gelen oylar pek çok şeyi etkiliyor. Her pozisyondaki oyuncu seçilmeye çalıştığı için büyük bir rekabet unsuru söz konusu.



Ben de ona maçtan sonra eğer basketbola doğru şekilde yaklaşmaya devam ederse her şeyin kendiliğinden yoluna gireceğini söylemiştim. Keyifle oynamasını ve sırf seçilmediği için herhangi bir kırgınlık yaşamaması gerektiğini belirttim."



Curry ayrıca Young'ın, sakatlanan oyuncuların yerine seçilmesi ihtimali konusunda iyimser bir tavır sergiledi:



"Doğu'da birkaç kişi sakat ve istediği biçimde olmasa da, Indiana'da takımını temsil edebilir. Ve söylediğim gibi, eğer oyuna yaklaşımınız doğru şekilde olmaya devam ederse ve tıpkı onun gibi işiniz üzerinde çalışmayı sürdürürseniz, karşılığını alırsınız."



Son olarak Curry, Young'ı bu durumu bir motivasyon kaynağı olarak kullanmaya teşvik etti:



"İlk kez seçildiğimden önceki yıl ben de aynı durumdaydım ve bu, zamanla aksini kanıtlamak isteyeceğiniz bir şeye dönüşüyor. O da bunu motivasyon kaynağı olarak kullanabilir. Lakin seçileceğinden eminim."



Young, geçtiğimiz sezon 26 sayı ve 10 asist ortalamaları yakalayıp NBA tarihinde All-Star seçilmeyen ilk oyuncu olmuştu. Bu sezon ise aynı rekoru 27 sayı ve 10 asist ortalamalarıyla geliştirmiş oldu.



