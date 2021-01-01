Curry: "3 Sayı Yarışması'nı kazanmak istiyorum"

Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, "kariyeri sona ermeden" 3 Sayı Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanmayı arzuladığını açıkladı.



HoopsHype'dan Michael Scotto ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Curry, asıl hedefinin "verimli bir şekilde yüksek yüzdeyle şut atmak" olduğunu açıklarken, ayrıca 'kariyeri bitmeden' bir 3 Sayı Yarışması'na katılmak olduğunu belirtti:



"İstatistik açısından herhangi bir bireysel hedefim yok. Verimli olmak ve yüksek yüzdeyle şut atmak istiyorum. 3 Sayı Yarışmasını sen gündeme getirdin. Curry ailesinin bir parçası olarak, o yarışmadan bir ödülü de evime eklemem gerektiğini hissediyorum.



Umarım kariyerim bitmeden bir tane kazanabilirim. Steph'te zaten iki tane var. Davet edildiğim takdirde, kupalarım arasına bir tanesini daha eklemek için mümkün olduğunca katılacağım."



Şu anda Seth, ligin üç sayı yüzdesi alanında %46.5 ile dördüncü sırada yer alıyor ve 15.4 sayı ortalama yakalıyor.



