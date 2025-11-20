Curaçao nasıl başardı? Özel bir Dünya Kupası hikayesi

150 bin nüfuslu Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak.798 kilometrekare ile Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova'nın bile neredeyse yarısı kadar Curaçao (444 kilometrekare) bunu nasıl başardı?Birkaç yıl önce bunu söyleyen biri, alay konusu olurdu. Ada, birçok açıdan çok uzun bir yol kat etti. Şimdi, milli takım teknik direktörü Dick Advocaat'ın da katkısıyla Dünya Kupası hayali gerçek oldu. Bir geriye dönüp bakalım...Şu anda 78 yaşında olan Advocaat, Eylül 2023'te Curaçao onu milli takım teknik direktörlüğü için aradığında ilk başta pek istekli değildi. Futbol federasyonu bir yönetim kriziyle boğuşuyor ve FIFA'nın merceği altında yer alıyordu. Laheyli teknik direktör bu göreve ilgi duyuyor, ancak iç sorunlar çözüldükten sonra göreve başlayacağını söylüyordu.Bu yıllarda Curaçao milli takımı, asgari imkanlarla idare etmek zorunda kaldı. Oyuncular maaş almadı ve deplasman maçlarına bazen altı kişilik uçaklarla taşındı.Advocaat, Curaçao'nun milli takım teknik direktörü arayışına başladığında en güçlü aday değildi. Bert van Marwijk, Louis van Gaal ve Fred Rutten daha önce teklif aldı, ancak onlar reddetti.Van Marwijk futboldan emekli oldu, Rutten iki haftalık düşünme süresinin ardından yine de "hayır" dedi ve Van Gaal sadece en yüksek seviyeyi hedeflediğini belirtti. Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina, Voetbal International ile yaptığı röportajda "Bizimle dünya şampiyonu olamayacağı için bize teşekkür etti ve geri çevirdi" dedi.Advocaat ve Curaçao, 2023 sonbaharında irtibat halinde kaldı. Ocak 2024'te, bir dizi sponsorun katkısıyla milli takım oyuncularının paralarını aldıkları kesinleşince, Advocaat sonunda kabul etti.Advocaat hızlıca işe koyuldu. Ve bir şey onun için çok açıktı: Bu kadro, ciddi bir başarı şansı elde etmek için daha güçlü hale gelmeliydi. Advocaat bir plan yaptı ve adada kökleri olan bir dizi Hollandalı oyuncuya yaklaştı.Justin Kluivert, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Joshua Brenet, Tahith Chong, Sontje Hansen, Shurandy Sambo ve Tommy St. Jago gibi isimler...Sadece Kluivert ve St. Jago teklifi reddetti ve onlar Hollanda milli takımı opsiyonlarını açık tutmak istedi. Kluivert artık düzenli olarak Hollanda milli takımında oynayan bir oyuncu haline geldi.Advocaat bu dönemde Ronald Koeman'a da ulaştı. Tecrübeli teknik adam, Hollanda milli takımının teknik direktörüne, Hollanda milli takımı için potansiyel olan Curaçao milli takım oyuncularının hangilerinin artık gündemde olmadığını sordu.Advocaat'ın planı işe yaradı. Çeşitli oyuncular, Advocaat'ın onlara sunduğu olumlu hikayeyi beğendi ve Curaçao milli takımı yavaş yavaş kalite ve deneyim kazandı. Takım giderek daha fazla galibiyet almaya başladı.Advocaat'ın alışması gereken bir şey daha vardı; rahat ada hayatı ve Antiller karakteri. Oyuncularını maçlardan önce dans edip şarkı söylerken gördü, bu da Advocaat'ın takımlarına her zaman uyguladığı katı rejimle hiç uyuşmuyordu.Takım otobüsü daha profesyonel olmalı, artık halka açık yerlerde yemek yememeli ve müzik de biraz daha az olmalıydı.Ancak Advocaat kısa sürede bu takımdan Karayip ruhunu çıkarmaması gerektiğini anladı. Oyuncularının en iyi performansa ulaşmasının en iyi yolunun bu olduğunu fark etti.Ve başarılı oldu. Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Dean Gorre, takım doktoru Casper van Eijck ve basın şefi Kees Jansma'nın liderliğinde, Curaçao oyuncularında benzeri görülmemiş bir güzellik ortaya çıktı.İnanç, tutku, dua ve sıkı çalışmanın bir karışımıyla, "The Blue Wave" (Mavi Dalga) en küçük ülke olarak Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Ulusal bayram ilan edildi adeta.Advocaat'ın özel nedenlerden dolayı bu önemli anda orada olmaması, tüm hikayeyi belki de daha da özel kıldı. Çünkü o, oyuncuların çoğunun ülkelerini temsil etme gururunu geri kazandıran ve adaya dünya futbolunda bir yüz kazandıran kişi oldu.