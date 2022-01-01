Cunningham: "Yılın Çaylağı olmak istiyorum"

Detroit Pistons point guardı Cade Cunningham, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak istediğini söyledi.



20 yaşındaki oyuncu, Bleacher Report'tan Jason Dumas ile yaptığı sohbette, tüm ligdeki en iyi çaylak olduğunu açıkça söylerken, Yılın Çaylağı ödülünü kazanma hedefinin de altını çizdi:



"Kesinlikle hedeflerimden biri. En iyi çaylağın ben olduğumu düşünüyorum. Yani bu ödülü kazanmak, bu düşüncemin doğrulandığını kendime ve dünyaya göstermek gibi olacaktır. Lakin herhangi bir maç sırasında bu tarz ödülleri falan hiç düşünmem. Zamanı geldiğinde kazanmak harika olurdu tabii ki."



Maç başına ortalama %39.6 şut isabetiyle 15.4 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist istatistiklerine sahip olan Cunningham, Pistons'ın gelecekteki temel oyuncusu olarak görülüyor.



