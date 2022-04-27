Çukurova Belediyespor, Angela Leyva'yı transfer etti

Çukurova Belediyespor, Perulu smaçör Angela Leyva'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Peru Milli Takım formasıyla tüm yaş kategorilerinde madalya kazanma başarısı gösteren, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en skorer, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si unvanlarının da sahibi smaçör Angela Leyva ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

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