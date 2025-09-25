25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Cuesta asist yaptı; Vasco da Gama kazandı!

Brezilya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Vasco da Gama, sahasında Bahia'yı 3-1 mağlup etti.

25 Eylül 2025 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brezilya Serie A'nın16. hafta maçında Vasco da Gama, sahasında Bahia'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Vasco da Gama, 3-1 kazandı.

Vasco da Gama'ya galibiyeti getiren golleri Coutinho, Rodriguez ve Juba'nın kendi kalesine attığı gol getirdi. Bahia'nın tek golü 31. dakikada Sanabria'dan geldi.

Vasco da Gama, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

CUESTA'DAN ASİST

Vasco da Gama'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Carlos Cuesta, takımının attığı ilk golde ceza sahasına güzel bir orta yaparak Coutinho'ya asist yaptı.
PERFORMANSI

26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Brezilya ekibiyle 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Cuesta'nın 5,75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
