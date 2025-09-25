Cuesta asist yaptı; Vasco da Gama kazandı!

Brezilya Serie A'nın16. hafta maçında Vasco da Gama, sahasında Bahia'yı konuk etti.Karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Vasco da Gama, 3-1 kazandı.Vasco da Gama'ya galibiyeti getiren golleri Coutinho, Rodriguez ve Juba'nın kendi kalesine attığı gol getirdi. Bahia'nın tek golü 31. dakikada Sanabria'dan geldi.Vasco da Gama, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.Vasco da Gama'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Carlos Cuesta, takımının attığı ilk golde ceza sahasına güzel bir orta yaparak Coutinho'ya asist yaptı.26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Brezilya ekibiyle 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Cuesta'nın 5,75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.