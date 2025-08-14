14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Cuban: "Kobe, 2007'de neredeyse Mavericks'e geliyordu"

Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban, 2007 yılında efsane oyuncu Kobe Bryant'ın neredeyse Dallas'a takas edildiğini açıkladı.

calendar 14 Ağustos 2025 15:40
Cuban: 'Kobe, 2007'de neredeyse Mavericks'e geliyordu'
Cuban, bu sürecin detaylarını Shaquille O'Neal'ın The Big Podcast with Shaq programında anlattı.

Cuban, "2007'de Kobe'yi takasla alma konusunda ne kadar yaklaştığımızı biliyor musun? Gerçekten çok yakındık. Jerry Buss ile konuştum, çünkü Kobe ayrılmak istiyordu. Jerry, 'Tamam, eğer gitmek istiyorsan hallederiz' dedi" ifadelerini kullandı.


Takas paketinde Josh Howard, Jason Terry ve draft hakları yer alırken, dönemin MVP'si Dirk Nowitzki tamamen takas dışında tutuldu. Cuban, "Dirk yok, çünkü 'Dirk hariç herkes olabilir' dedim. O gün Kobe'nin Maverick olacağını düşünüyordum ama GM Mitch Kupchak devreye girdi, Kobe'yi ikna etti ve takas iptal oldu" diye konuştu.

Takas gerçekleşmedi ancak iki taraf da sonraki yıllarda başarıya ulaştı. Bryant, Lakers ile 2009 ve 2010'da iki şampiyonluk daha kazandı ve kariyerini beş yüzükle tamamladı. Nowitzki ise Mavericks'i 2011'de tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı.

