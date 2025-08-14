Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban, 2007 yılında efsane oyuncu Kobe Bryant'ın neredeyse Dallas'a takas edildiğini açıkladı.
Cuban, bu sürecin detaylarını Shaquille O'Neal'ın The Big Podcast with Shaq programında anlattı.
Cuban, "2007'de Kobe'yi takasla alma konusunda ne kadar yaklaştığımızı biliyor musun? Gerçekten çok yakındık. Jerry Buss ile konuştum, çünkü Kobe ayrılmak istiyordu. Jerry, 'Tamam, eğer gitmek istiyorsan hallederiz' dedi" ifadelerini kullandı.
Takas paketinde Josh Howard, Jason Terry ve draft hakları yer alırken, dönemin MVP'si Dirk Nowitzki tamamen takas dışında tutuldu. Cuban, "Dirk yok, çünkü 'Dirk hariç herkes olabilir' dedim. O gün Kobe'nin Maverick olacağını düşünüyordum ama GM Mitch Kupchak devreye girdi, Kobe'yi ikna etti ve takas iptal oldu" diye konuştu.
Takas gerçekleşmedi ancak iki taraf da sonraki yıllarda başarıya ulaştı. Bryant, Lakers ile 2009 ve 2010'da iki şampiyonluk daha kazandı ve kariyerini beş yüzükle tamamladı. Nowitzki ise Mavericks'i 2011'de tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı.
