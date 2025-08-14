Dallas Mavericks'in eski çoğunluk sahibi Mark Cuban, 2007 yılında efsane oyuncu Kobe Bryant'ın neredeyse Dallas'a takas edildiğini açıkladı.Cuban, bu sürecin detaylarını Shaquille O'Neal'ın The Big Podcast with Shaq programında anlattı.Cuban,ifadelerini kullandı.Takas paketinde Josh Howard, Jason Terry ve draft hakları yer alırken, dönemin MVP'si Dirk Nowitzki tamamen takas dışında tutuldu. Cuban,diye konuştu.Takas gerçekleşmedi ancak iki taraf da sonraki yıllarda başarıya ulaştı. Bryant, Lakers ile 2009 ve 2010'da iki şampiyonluk daha kazandı ve kariyerini beş yüzükle tamamladı. Nowitzki ise Mavericks'i 2011'de tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı.