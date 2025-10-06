Crystal Palace'a transferde dev rakipler: Kees Smit

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Adam Wharton'un gelecek yaz transfer döneminde olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak orta saha arayışlarına başladı. AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Kees Smit'i kadrosuna katmak istiyor.Daily Mail'de yer alan habere göre Palace, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Kees Smit'i kadrosuna katmak istiyor. Henüz 19 yaşında olan Smit, Hollanda'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Genç futbolcu, oyun tarzı ve tekniğiyle Barcelona'dan Frenkie de Jong ve Napoli'den Kevin De Bruyne'e benzetiliyor.Smit, 2023'te UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona'ya attığı 50 metrelik golle adını duyurmuş, geçtiğimiz yaz ise Hollanda'nın kazandığı U19 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu ve gol krallarından biri seçilmişti.gibi dev kulüplerin scoutları da Smit'i uzun süredir izliyor. Ancak Crystal Palace, genç oyuncuya düzenli forma şansı ve gelişim fırsatı sunarak transferde avantaj yakalamayı hedefliyor.AZ Alkmaar'ın, bu sezon lig ve Konferans Ligi'nde 13 maça çıkıp 1 gol, 3 asist kaydeden Smit için yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.