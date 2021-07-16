Cristiano Ronaldo, Juventus ile 1 yıl daha imzalıyor.

Cristiano Ronaldo, Juventus ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, Juventus ile 1 yıl daha imzalıyor.
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16 Temmuz 2021 13:11
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Juventus ile olan sözleşmesini maaş indirimine giderek imzalamaya hazırlanıyor.

İtalyan Gazetesi La Gazzetta'nın bugünkü kapağında yer alan habere göre; Cristiano'nun sözleşmesi Paris Saint Germain ve Manchester United tarafından da takip ediliyor ancak Juventus cephesinin süreçteki tavrı oldukça net.

Cristiano, 25 Temmuz'da Juventus ile antrenmanlara başlayacağını açıkladı ve Torino temsilcisi de Portekizli yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Gazetede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı; "Bu konuda ekonomik açıdan çok önemli ve teknik etkileri açısından hassas bir oyun oynanıyor. Bu nedenle Juventus liderleri konuyu çok temkinli bir şekilde ele alıyorlar. Ronaldo'ya 60 milyon euro brüt maaş önerilecek ve Portekizli futbolcu da sözleşme sonunda zaten 38 yaşında olacak"


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