Cremonese ile Parma sessizliği bozamadı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Cremonese ile Parma karşılaştı.
Stadio Giovanni Zini'de oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Cremonese'nin yeni transferi Jamie Vardy, maç kadrosuna alınmadı.
Bu sonuçla birlikte Cremona temsilcisi, puanını 8'e yükseltti. Parma ise puanını 2'ye çıkardı.
Cremonese gelecek hafta Como'ya konuk olurken, Parma evinde Torino'yu ağırlayacak.
