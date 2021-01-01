Crawford, Iverson'ın üzerindeki etkisinden bahsetti

Eski NBA oyuncusu Jamal Crawford, NBA efsanesi Allen Iverson'ın neden kendisinin ilham kaynağı olduğunu açıkladı.



Eski NBA veteranı Rex Chapman ile yaptığı bir röportajda Crawford, Iverson'ın kendisi üzerindeki etkisini şu ifadelerle anlattı:



"Dürüst olmak gerekirse, annem burada olsaydı, duvarımda 35 tane Allen Iverson fotoğrafı olduğunu sana kendi anlatırdı. Bunlar hep Slam dergisinden, Hope dergisinden falan kestiğim resimlerdi. Alıp duvarıma yapıştırırdım.



İzlediğim tüm kişiler arasında, onun üzerimde çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü nerede bir hareket yapsa, crossover sonrasında şutu soktuğunu hatırladığım ilk kişilerden biriydi. Sadece hareket yapmıyordu yani.



Birçok adamın top hakimiyetinin iyi olduğu bir dönemde büyümüştüm. Ama bu hareketleri dünyanın en iyi oyuncularına karşı yapabilmek? Ve Iverson buna bir sokak ve mahalle hissiyatı da getirmişti. Tamamen farklı biriydi.



Bu kadar kısa ve yaratıcı birinin, sağlı sollu crossover'larıyla herkesi mahvettiğini izlemiştik. Ve sonra bunu Michael Jordan'a karşı yaptığı anda, resme bir şehir efsanesine dönüşmüştü."



