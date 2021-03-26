CR7 yeni forvet istedi, Juve arayışa geçti!

Cristiano Ronaldo, kalmak için 1'i forvet olmak üzere 2 yıldız transferi istedi. Juventus yönetimi forvet için hemen harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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CR7 yeni forvet istedi, Juve arayışa geçti!
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26 Mart 2021 15:06
Juventus, sorun yaşadığı santfor mevkisi için transfer listesine ekledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma konusunda kararlı olan Juventus, Portekizli yıldızla görüştü. Ronaldo, takımda kalmak için kulüp yönetiminden 1'i forvet olmak üzere 2 yeni yıldız transferi istedi.

Juventus, bunun üzerine forvet transfer için listesini belirledi. Juventus'un listesinde ilk sırada Sergio Agüero yer aldı. İkinci sıraya ise Juventus'un 30 milyon euro'ya Everton'a sattığı eski yıldızı Moise Kean'in adı yazıldı.

Sergio Kun Agüero'nun sözleşmesinin sona erecek olması ve son vuruş kalitesinin Juventus'u etkilediği belirtildi. Moise Kean'in ise bu sezon PSG'de gösterdiği performans ve olgunluğuyla etkilediğinin altı çizildi.

Juventus, bu iki isimden istediği sonucu alamazsa Raul Jimenez, Edin Dzeko, Gianluca Scamacca, Olivier Giroud ve Arek Milik isimlerine yönelecek.

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