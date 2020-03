CP3: "Iverson ve Arenas'ı savunmak çok zordu"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, eski NBA süperstarları Allen Iverson ve Gilbert Arenas'ı savunmanın neden çok zor olduğunu anlattı.



Paul 2005 yılında NBA'e girdiğinde, Iverson ve Arenas gibi yıldızları savunmak zorunda kalmıştı.



Paul Iverson'ı savunma hakkında şunu söyledi: "Arka arkaya beş şut kaçırsa, altıncısını, ilk beşini sokmuş gibi atardı. AI her zaman üzerinize gelen adamlardan biriydi. Hiç durmazdı."



Arenas ile ilgili de şöyle konuştu: "Gil'in adını her zaman söylerim çünkü Gil çok zorluydu ... Gil büyük bir problemdi."



NBA sezonu askıya alınmadan önce Paul, Bleacher Report'tan Taylor Rooks'la bir röportaj yapmıştı ve neden hep genç takım arkadaşı Shai Gilgeous-Alexander'ın kulağında olduğunu açıklamıştı.



Paul'un Gilgeous-Alexander'a bu sezon yapmasını söylediği şeylerden biri, tıpkı kendisinin Iverson ve Arenas ile yaptığı gibi, karşı takımın en iyi oyuncusunu savunmaktı:



"Ve sürekli Shai'a şunu söylerim: 'Benim çıkıp AI'yı savunmam gerekiyordu. Gil'i savunmaya çalışmak zorundaydım. Çünkü bazı gecelerde k*çının tekmelenmesi sorun değildi... öğreniyordun. Shai'a her zaman anlattığım budur. 'Bu gece şunu savunacaksın' gibi. Ama aynı zamanda, 'Onun da seni savunabileceğini sanmıyorum.' da derim."