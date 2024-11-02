Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Keçiörengücü, 11. dakikada Moustapha Camara ile öne geçti. Çorum, 26. dakikada Suat Kaya ile bu gole cevap verdi.



Ev sahibi ekip, 35. dakikada Eduard Rroca ile ilk yarıyı önde kapattı.



Pes etmeyen Çorum FK, 75. dakikada Eren Karadağ ile eşitliği sağladı. 90+1. dakikada ise Zargo Toure konuk ekibe galibiyeti getiren golü attı.



Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Çorum FK, puanını 16'ya çkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.



Çorum FK, gelecek hafta Pendikspor'u ağırlayacak. Başkent ekibi, Amed Sportif deplasmanına gidecek.



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