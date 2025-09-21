Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Çorum FK'de Çağdaş Çavuş dönemi
Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|11
|5
|Trabzonspor
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|11
|6
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|7
|Gaziantep FK
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|10
|8
|Alanyaspor
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|9
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|11
|Beşiktaş
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Kayserispor
|5
|0
|4
|1
|4
|8
|4
|15
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2