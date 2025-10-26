Çorum FK - Boluspor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 22'ye yükseltti. Boluspor ise puanını 14 yaptı.
Boluspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Öte yandan Boluspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan, ligde çıktığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak.
