Çorum FK - Boluspor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.



Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 22'ye yükseltti. Boluspor ise puanını 14 yaptı.



Boluspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Öte yandan Boluspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan, ligde çıktığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.



1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak.



