27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Çorum FK - Boluspor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

calendar 26 Ekim 2025 18:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çorum FK - Boluspor maçında gol sesi çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 22'ye yükseltti. Boluspor ise puanını 14 yaptı.

Boluspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Öte yandan Boluspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan, ligde çıktığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.