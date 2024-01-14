Çorum FK 90+2'de yıkıldı, 90+7'de 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK'nın, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK 90+2'de yıkıldı, 90+7'de 3 puanı kaptı!
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14 Ocak 2024 18:13
Son güncelleme 14 Ocak 2024 19:09
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK'nın, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 

UZATMALARDA 2 GOL

Çorum FK'nın ilk golü 72. dakikada Michal Nalepa'dan geldi. 90+2'de ise Tuzlaspor, William Togui ile skoru 1-1'e getirdi. Ardından 90+7'de Çorum FK'dan Geraldo, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Çorum FK 30 puana ulaşırken, Tuzlaspor 16 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Giresunspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Altay'ı ağırlayacak.
 Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Zargo Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 56 Gökhan Karadeniz), Ozan Sol (Dk. 66 Eren Aydın), Ahmet İlhan Özek (Dk. 56 Geraldo), Ahmet Sağat (Dk. 78 Verheydt)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Selim Ay, Samet Asatekin (Dk. 90 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Akarslan (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Ahmethan Köse, Mahamadou Ba (Dk. 84 Çağrı Giritlioğlu), Aminu Umar (Dk. 73 Sadık Baş), Bangoura (Dk. 90 Koray Yağcı), Togui

Goller: Dk. 72 Nalepa, Dk. 90+7 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Togui, Dk. 33 Gökhan Akkan, Dk. 71 Mahamadou Ba, Dk. 90+12 Selim Ay (Tuzlaspor), Dk. 84 Zargo Toure, Dk. 90+2 Ozan Sol, Dk. 90+5 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK)

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