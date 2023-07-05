Corendon Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Corendon Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile yollarını ayırdı!
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05 Temmuz 2023 18:03
Corendon Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu takımdan ayrıldı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efkan Bekiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Efkan Bekiroğlu, Alanyaspor ile Süper Lig'de çıktığı 79 maçta 9 gol atmış, 5 de gol pası vermişti.

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