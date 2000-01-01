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Cook: "LeBron, sınıfın en komik çocuğu"

Los Angeles Lakers point guardı Quinn Cook, LeBron James'in, "sınıfın en komik çocuğu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Quinn Cook, LeBron James'in, "sınıfın en komik çocuğu" olduğunu söyledi.

Cook, James'in sürekli olarak ruh halini yükseltmeye çalıştığını ve işlerin çok gergin veya can sıkıcı olmadığından emin olduğunu belirtti:

"Bütün gece, uçakta ve otobüste şakalar yapan, sınıfın en komik çocuğu kendisi. Şaka yapar, herkesi eğlendirir. Her zaman odaklıdır, ama herkesi neşeli tutar. Asla çok ciddileşmemizi istemez. Açıkçası kaybettiğimizde ya da iyi oynamadığımızda, bizimle ilk konuşan ve bizi toparlayan kendisi olur, ama herkesi neşeli tutmayı bilir."

James'in her zaman biraz daha eğlenceyi seven bir tarafı olduğu biliniyor.


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