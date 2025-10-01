NBA'in eski oyuncusu Quinn Cook, süperstar Kevin Durant'in Houston Rockets'a yaptığı tarihi transferi değerlendirdi. Cook, Durant'in Houston veya San Antonio'ya gitmesini beklediğini söyledi.Cook, Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.Durant'in gelişiyle Houston'ın doğrudan şampiyonluk adayı olup olmayacağı sorusuna Cook tereddüt etmeden yanıt verdi:Cook, genç yıldız Jalen Green'in ilk play-off deneyimini yaşadığını ancak takımın o sakinleştirici, kritik anlarda topu alabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Artık o oyuncuya sahipler. 'Topu verin bana' diyebilecek en iyi skorere."Durant, Rockets'a katılmak için Jalen Green, Dillon Brooks ve birçok draft hakkının dahil olduğu yedi takımlı dev bir takasla Houston'a geldi. Takım, buna rağmen Eason, Sheppard ve Whitmore gibi önemli parçaları korumayı başardı. Cook, bu genç oyuncularla birlikte Durant'in tecrübesinin, Houston'ı zirveye taşıyacak karışımı oluşturduğunu belirtti.Cook ayrıca, Durant'in alternatif rotası hakkında da konuştu:Durant'in gelişiyle birlikte Houston'da dramatik bir kadro dönüşümü yaşanırken, takım Alperen Şengün, Clint Capela ve Jeff Green gibi isimlerin yanına süperstarını eklemiş oldu. Başantrenör Ime Udoka yönetimindeki Rockets, 2025-26 sezonuna artık şampiyonluk hedefiyle giriyor.