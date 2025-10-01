01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Cook: "Kyrie sakatlanmasaydı, Durant Mavericks'e giderdi"

NBA'in eski oyuncusu Quinn Cook, süperstar Kevin Durant'in Houston Rockets'a yaptığı tarihi transferi değerlendirdi. Cook, Durant'in Houston veya San Antonio'ya gitmesini beklediğini söyledi.

Cook: 'Kyrie sakatlanmasaydı, Durant Mavericks'e giderdi'
Cook, Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği demeçte, "Houston'ın [Tari] Eason, Reed Sheppard, Cam Whitmore gibi oyuncuları kadroda tutmasına şaşırdım ama bu Houston için harika bir hamleydi" ifadelerini kullandı.

Durant'in gelişiyle Houston'ın doğrudan şampiyonluk adayı olup olmayacağı sorusuna Cook tereddüt etmeden yanıt verdi: "Kesinlikle. Yüzde yüz. Geçen sezon Batı'da ikinci oldular ve Golden State'i iç sahada 7. maça götürdüler ama skor yükünü üstlenecek bir oyuncuları yoktu. Şimdi NBA tarihinin en iyi skorerine sahipler."


Cook, genç yıldız Jalen Green'in ilk play-off deneyimini yaşadığını ancak takımın o sakinleştirici, kritik anlarda topu alabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu vurguladı: "Artık o oyuncuya sahipler. 'Topu verin bana' diyebilecek en iyi skorere."

Durant, Rockets'a katılmak için Jalen Green, Dillon Brooks ve birçok draft hakkının dahil olduğu yedi takımlı dev bir takasla Houston'a geldi. Takım, buna rağmen Eason, Sheppard ve Whitmore gibi önemli parçaları korumayı başardı. Cook, bu genç oyuncularla birlikte Durant'in tecrübesinin, Houston'ı zirveye taşıyacak karışımı oluşturduğunu belirtti.

Cook ayrıca, Durant'in alternatif rotası hakkında da konuştu: "Kyrie Irving ACL sakatlığını yaşamamış olsaydı, Durant'in Dallas Mavericks'e gitmesi yüzde yüz mümkündü. Onların ilişkisini biliyorum. Dallas'ın Durant'i alma ihtimali çok yüksekti."

Durant'in gelişiyle birlikte Houston'da dramatik bir kadro dönüşümü yaşanırken, takım Alperen Şengün, Clint Capela ve Jeff Green gibi isimlerin yanına süperstarını eklemiş oldu. Başantrenör Ime Udoka yönetimindeki Rockets, 2025-26 sezonuna artık şampiyonluk hedefiyle giriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
