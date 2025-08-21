21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Conor Morgan "Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi"

Beşiktaş GAİN'in tecrübeli oyuncusu Conor Morgan, takım olarak yeni sezonda daha da ileri gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Başantrenör Dusan Alimpijevic ile güçlü bir iletişim kurduklarını belirten Morgan, "Aile ortamını yeniden inşa edebiliriz" dedi.

calendar 21 Ağustos 2025 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Conor Morgan 'Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan, siyah-beyazlı formayla yeni sezonda başarılar kazanmak istediklerini söyledi.

Conor Morgan, geçen sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 59 maçta görev alarak, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

İrlanda asıllı Kanadalı basketbolcu, yeni sezon açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını anımsatan Morgan, "Takıma yeni katılan oyuncularla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Bu takımla da bu olguyu inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum." diye konuştu.


Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla ön plana çıkan 31 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu şutları sokmak ana hedefim değil ama oyunun içinde olmak istiyorum. Takımım için oyunu değiştirebilmek istiyorum. Önemli anlarda şutları potaya sokmaktan keyif alıyorum. Bu sene de takım olarak bunu yapabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"DUSAN İLE ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK İYİ" 

Conor Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile aralarındaki iletişimin çok iyi olduğunu aktardı.

Tecrübeli basketbolcu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan neler beklediğini bildiğini vurgulayarak, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Takıma katılan yeni isimlere de sisteme kolay alışmaları için yardımcı oluyor. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.