Conor Morgan 'Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi'

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan, siyah-beyazlı formayla yeni sezonda başarılar kazanmak istediklerini söyledi.Conor Morgan, geçen sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 59 maçta görev alarak, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.İrlanda asıllı Kanadalı basketbolcu, yeni sezon açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını anımsatan Morgan,diye konuştu.Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla ön plana çıkan 31 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:Conor Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile aralarındaki iletişimin çok iyi olduğunu aktardı.Tecrübeli basketbolcu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan neler beklediğini bildiğini vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.