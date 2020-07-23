Comolli'nin Fenerbahçe'den istediği transfer

Fransa'da Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın peşine düştü.
Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe'ye katılmıştı.
Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.
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Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe'ye katılmıştı.
Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.
COMOLLI BASIN TOPLANTISI: TIKLAYIN