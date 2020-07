Tolulouse'de Comolli için açıklama geldi

Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli ve eski başkan ile çoğunluk hissedarı Oliver Sadran, basın toplantısı düzenledi.



Kulübün eski başkanı olan ve şu anda yüzde 15 ile azınlık hissedarı durumunda olan Oliver Sadran, "Artık yönetici hissedar olmayacağım. Karar verme yetkim yok. Bir Toulouselu olarak burada kalacağım ve ikamet edeceğim. Önümüzdeki aylarda yönetim ile ilgili bazı tavsiyelerim olacak. Ancak, artık başkanlık görevi Damien Comolli'nin." dedi.



"HARİKA BİR POTANSİYEL VAR"



Damien Comolli, Toulouse'a başkan olma kararıyla ilgili gelen soruya, "RedBird çok disiplinli bir yatırımcı. Birçok kriter nedeniyle bu görevi kabul ettim. Toulouse çok heyecan verici ve büyük bir şehir. Kaliteli bir kulüp yapısı var. Antrenman tesisleri çok iyi ve harika bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ LİGUE 1'DE İLK 8"



Damien Comolli, "İlk hedefimiz Toulouse'u Ligue 1'e geri döndürmek. Teknik direktör ve futbolculara bunu söyledim. Ligue 2'deki en geniş bütçeli takım biz olacağız. Ayrıca, bu para bize bazı sorumluluklar da yüklüyor. 12 milyon euro üzerinde maaş bütçemiz var. Bu nedenle hemen Ligue 1'e geri dönmeliyiz. Amacımız, Ligue 1'e yükseldikten sonra ilk 8 içine girmek olacak." dedi.



"4 YENİ OYUNCU ALACAĞIZ"



Transfer politikasıyla ilgili gelen soruya Comolli, "Herhangi bir oyuncu ayrılmazsa 4 yeni transfer yapacağız. Ibrahim Sangare ile yola devam etmeyeceğiz. Şu an gelen teklif yok ama gelecek. Ayrıca, Gradel ile de yolları ayıracağız. Satmaya ihtiyacımız yok ama satacağız. Şu an transfer için bazı görüşmeler yapıyoruz. Tekliflerimizi sunduk ve cevap bekliyoruz. Takımımızda da iyi oyuncular var. Said ve Koulouris ile ilgilenenler var ama takımda tutacağız." cevabını vererek basın toplantısını noktaladı.