Xavi'den kalma kararı için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, kulüpte kalma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi'den kalma kararı için açıklama!
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25 Nisan 2024 14:43
Son güncelleme 25 Nisan 2024 14:47
Barcelona'da göreve devam etme kararı alan Xavi Hernandez, bu kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ KOŞULLAR DEĞİŞTİ"

Xavi Hernandez, "Bu basit ve kolay bir karar değildi. O zamanlar (Ocak ayındaki ayrılık açıklaması) kulüp için en iyisinin ayrılmak olduğuna inanıyordum ama şimdi koşullar değişti ve Barcelona için en iyisinin devam etmek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Göreve devam etmek için, "Enerjim ve arzum var." diyen 44 yaşındaki teknik adam, başkanın ve sportif direktör Deco'nun kendisine çok güvendiğini belirterek, "Doğru kişi olmadığımı düşünseydim bunu sorun etmezdim." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BANA GÖSTERDİ"

Xavi Hernandez ayrıca, "Kendimi devam edecek güçte buldum. Barcelona için en iyisini istiyorum. Taraftarlarımız bana savaşmaya devam etmem gerektiğini gösterdi." şeklinde konuştu.

Xavi ile birlikte basın toplantısında yer alan Joan Laporta ise, yönetimin ve taraftarların Xavi'ye güveninin tam olduğunu söyledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Düzenlediği basın toplantısında Barcelona ile başladıkları projenin henüz bitmediğini söyleyen Xavi'nin Katalan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

BİR İDDİA: "MECBUREN DEVAM"

Katalan basınında yer alan haberde; Barcelona yönetiminden bazı isimlerin Xavi'nin yönetiminden memnun olmadığı halde ayrılığın mali faturası ve Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle 'Xavi kalsın' yönünde oy verdi. Mali yönden darboğazda olan Barcelona'nın yüksek profilli bir teknik direktör için ayıracağı ne maaş ne de transfer bütçesi olduğu kaydedildi.

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