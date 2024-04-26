Nuri Şahin'den Beşiktaş'a: "Sezon sonu görüşelim"

Teknik direktörlük için Nuri Şahin'le görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, genç hocanın Dortmund'daki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

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Nuri Şahin'den Beşiktaş'a: 'Sezon sonu görüşelim'
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26 Nisan 2024 10:15
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"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Geçtiğimiz gün Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temas kuran Siyah- Beyazlılar'ın genç çalıştırıcıdan "Sezon sonu görüşelim" yanıtını aldığı öğrenildi.

Şahin'in, Alman ekibindeki geleceğinin henüz belirsiz olması nedeniyle bu kararı aldığı ve Terzic'in takımdaki geleceğine göre bir karar vereceği ifade edildi.

Sezon sonu Dortmund'un başına geçmesi beklenen Şahin'in bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

İLK SIRADA YER ALIYOR

Sezon ortasında Antalyaspor'dan ayrılıp eski takımı Dortmund'da Terzic'in yardımcılığını üstlenen genç çalıştırıcı Antalyaspor'a oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Şahin, Beşiktaş'ın yerli teknik adam listesinde ilk sırada yer alıyor.

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