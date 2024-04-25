Ancelotti'den Xavi yorumu

Carlo Ancelotti, Xavi Hernandez'in Barcelona'da kalma kararı için, "Bana doğru bir karar gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti'den Xavi yorumu
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25 Nisan 2024 14:27
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, Xavi Hernandez'in Barcelona'da kalma kararı için gelen soruya da cevap verdi.

İtalyan teknik adam, Xavi sorusunun ardından, "Xavi'nin Barcelona'da harika bir iş çıkardığını ve kulübü çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Kalması benim için doğru bir karar gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da ocak ayında yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi, gelecek sezon göreve devam etme kararı almıştı.

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