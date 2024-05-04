Beşiktaş'tan Di Maria atağı!

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria'yı gündemine aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Di Maria atağı!
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04 Mayıs 2024 21:51
Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Arjantinli yıldız Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın kısa süre içinde yıldız futbolcu ile resmi temasların başlayacağı aktarıldı.

Angel Di Maria'nın Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Portekiz ekibi, Arjantinli yıldıza henüz yeni sözleşme teklifi yapmadı.

Benfica'da bu sezon 46 maça çıkan Arjantinli yıldız, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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