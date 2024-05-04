Trendyol 1. Lig'e yükselen iki takım belli oldu





TAKIM O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 36 26 5 5 83 29 54 83 2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR 35 24 6 5 63 34 29 78 3.BUCASPOR 1928 36 21 10 5 54 25 29 73 4.1461 TRABZON FK 36 21 9 6 71 39 32 72 5.ANKARASPOR 36 15 13 8 45 35 10 58 6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 36 16 10 10 50 36 14 58 7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 36 15 7 14 47 38 9 52 8.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 13 12 11 43 37 6 51 9.ANKARA DEMİRSPOR 36 15 5 16 43 46 -3 50 10.DİYARBEKİRSPOR 36 12 9 15 39 41 -2 45 11.KIRKLARELİSPOR 36 11 11 14 33 41 -8 44 12.ALTINORDU 36 10 13 13 45 39 6 43 13.HES İLAÇ AFYONSPOR 36 10 12 14 25 38 -13 42 14.SERİK BELEDİYESPOR 36 10 10 16 29 45 -16 40 15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 36 11 9 16 38 57 -19 39 16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 36 11 8 17 41 57 -16 38 17.KIRŞEHİR FUTBOL SK 36 5 8 23 38 76 -38 23 18.BURSASPOR 35 5 8 22 25 64 -39 20 19.ADIYAMAN FK 36 4 7 25 28 63 -35 19 NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.



Kırmızı Grup:



TAKIM O G B M A Y AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 24 9 3 73 26 47 81 2.GMG KASTAMONUSPOR 36 23 9 4 63 26 37 78 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 21 11 4 70 27 43 74 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 19 9 8 56 33 23 66 5.MENEMEN FK 36 19 8 9 67 41 26 65 6.İSKENDERUNSPOR 36 18 6 12 62 47 15 60 7.ISPARTA 32 SPOR 36 17 3 16 39 52 -13 54 8.SOMASPOR 36 14 8 14 42 42 0 50 9.İNEGÖLSPOR 36 13 10 13 46 47 -1 49 10.FETHİYESPOR 36 10 14 12 46 46 0 44 11.KARAMAN FK 36 11 9 16 40 61 -21 42 12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 36 10 12 14 29 30 -1 42 13.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 36 10 12 14 44 46 -2 42 14.SARIYER 36 10 11 15 46 46 0 41 15.BELEDİYE DERİNCESPOR 36 10 10 16 38 43 -5 40 16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 36 11 7 18 25 38 -13 40 17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 36 9 10 17 42 63 -21 37 18.DENİZLİSPOR 36 8 8 20 37 57 -20 32 19.UŞAKSPOR 36 1 2 33 14 108 -94 5 Beyaz Grup:NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.Kırmızı Grup:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.Puanını 81'e yükselen Amedspor, ligi en yakın takipçisi Kastamonuspor'un 3 puan önünde bitirerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.Puanını 65 yapan Menemen FK ise sezonu 5. sırada noktaladı ve play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.Yükselme mücadelesini ilgilendiren diğer maçta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.Bu galibiyetle puanını 83 yapan İstanbul ekibi sezonu en yakın rakibi Vanspor FK'nın 5 puan önünde zirvede tamamladı.40 puanda kalan Serik Belediyespor ise sezonu 14. sırada noktaladı.Amedspor ve Esenler Erokspor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle: