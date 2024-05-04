Trendyol 1. Lig'e yükselen iki takım belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Puanını 81'e yükselen Amedspor, ligi en yakın takipçisi Kastamonuspor'un 3 puan önünde bitirerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.
Puanını 65 yapan Menemen FK ise sezonu 5. sırada noktaladı ve play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.
ESENLER EROKSPOR DA ÇIKTI
Yükselme mücadelesini ilgilendiren diğer maçta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Bu galibiyetle puanını 83 yapan İstanbul ekibi sezonu en yakın rakibi Vanspor FK'nın 5 puan önünde zirvede tamamladı.
40 puanda kalan Serik Belediyespor ise sezonu 14. sırada noktaladı.
Amedspor ve Esenler Erokspor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.
İŞTE PUAN DURUMU
TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Puanını 81'e yükselen Amedspor, ligi en yakın takipçisi Kastamonuspor'un 3 puan önünde bitirerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.
Puanını 65 yapan Menemen FK ise sezonu 5. sırada noktaladı ve play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.
ESENLER EROKSPOR DA ÇIKTI
Yükselme mücadelesini ilgilendiren diğer maçta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Bu galibiyetle puanını 83 yapan İstanbul ekibi sezonu en yakın rakibi Vanspor FK'nın 5 puan önünde zirvede tamamladı.
40 puanda kalan Serik Belediyespor ise sezonu 14. sırada noktaladı.
Amedspor ve Esenler Erokspor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.
İŞTE PUAN DURUMU
TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|36
|26
|5
|5
|83
|29
|54
|83
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|35
|24
|6
|5
|63
|34
|29
|78
|3.BUCASPOR 1928
|36
|21
|10
|5
|54
|25
|29
|73
|4.1461 TRABZON FK
|36
|21
|9
|6
|71
|39
|32
|72
|5.ANKARASPOR
|36
|15
|13
|8
|45
|35
|10
|58
|6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|36
|16
|10
|10
|50
|36
|14
|58
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|36
|15
|7
|14
|47
|38
|9
|52
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|36
|13
|12
|11
|43
|37
|6
|51
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|36
|15
|5
|16
|43
|46
|-3
|50
|10.DİYARBEKİRSPOR
|36
|12
|9
|15
|39
|41
|-2
|45
|11.KIRKLARELİSPOR
|36
|11
|11
|14
|33
|41
|-8
|44
|12.ALTINORDU
|36
|10
|13
|13
|45
|39
|6
|43
|13.HES İLAÇ AFYONSPOR
|36
|10
|12
|14
|25
|38
|-13
|42
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|36
|10
|10
|16
|29
|45
|-16
|40
|15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|36
|11
|9
|16
|38
|57
|-19
|39
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|36
|11
|8
|17
|41
|57
|-16
|38
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SK
|36
|5
|8
|23
|38
|76
|-38
|23
|18.BURSASPOR
|35
|5
|8
|22
|25
|64
|-39
|20
|19.ADIYAMAN FK
|36
|4
|7
|25
|28
|63
|-35
|19
Kırmızı Grup:
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