Werder Bremen sahasında 1 puana razı oldu

Bundesliga karşılaşmasında Werder Bremen ağırladığı Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Werder Bremen sahasında 1 puana razı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2024 18:27
Bundesliga'nin 32. haftasında Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach karşılaştı. Werder Bremen sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Werder Bremen'in gollerini 45 ve 65. dakikalarda Nick Woltemade, Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 8. dakikada Robin Hack ve 90+1. dakikada penaltıdan Florian Neuhaus kaydetti.

Werder Bremen puanını 38'e yükseltirken, Borussia Mönchengladbach da 33 puana çıktı.

Werder Bremen bir sonraki karşılaşmasında Leipzig deplasmanına giderken, Borussia Mönchengladbach sahasında Frankfurt'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery