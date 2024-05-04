Werder Bremen sahasında 1 puana razı oldu

Bundesliga'nin 32. haftasında Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach karşılaştı. Werder Bremen sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.



Werder Bremen'in gollerini 45 ve 65. dakikalarda Nick Woltemade, Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 8. dakikada Robin Hack ve 90+1. dakikada penaltıdan Florian Neuhaus kaydetti.



Werder Bremen puanını 38'e yükseltirken, Borussia Mönchengladbach da 33 puana çıktı.



Werder Bremen bir sonraki karşılaşmasında Leipzig deplasmanına giderken, Borussia Mönchengladbach sahasında Frankfurt'u ağırlayacak.





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