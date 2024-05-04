LaLiga'da şampiyon Real Madrid

LaLiga'nın 34. haftasında Girona'nın Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Real Madrid, bitime 4 hafta kala 36. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
LaLiga'da şampiyon Real Madrid
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2024 21:30
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 22:09
LaLiga'nın 34. haftasında Girona'nın Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

Barcelona'nın gollerini ise 3. dakikada Andreas Christensen ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.

36. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi.

Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.

JUVENTUS İLE SAYILARI EŞİTLEDİ

Öte yandan Real Madrid, 36 şampiyonluğu bulunan Juventus ile sayıları eşitleyerek "5 büyük ligde en çok şampiyon olan takım" unvanına ortak oldu.

ARDA GÜLER'İN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu sonuçla birlikte kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Fenerbahçe'de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid'de yaşadığı Süper Kupa şampiyonluğunun ardından LaLiga şampiyonluğuna da ulaşarak kariyerindeki 3. kupaya ulaşmış oldu. Öte yandan Arda Güler; Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Arda Turan'ın ardından LaLiga'da şampiyonluk yaşayan 4. futbolcu oldu.

FLORENTINO PEREZ REKOR KIRDI

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün başındaki 34. kupasına ulaştı ve stadyuma adını vermiş efsane başkan Santiago Bernabeu'yu geride bırakarak Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan başkanı oldu.



GIRONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Öte yandan 73 puana yükselen Girona da tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Girona, ligde 74 puana ulaşarak ikinci sıraya yükselmiş oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery