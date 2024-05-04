Enis Bardhi: 'Trabzonspor gibi oynamalıyız'

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yıldız oyuncu Enis Bardhi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bu maçın hiç istedikleri gibi olmadığını söyleyen Enis Bardhi şu açıklamaları yaptı:
"Sert bir maç oldu. Son 3 maç gibi istediğimiz gibi başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız. İstediğimiz gibi bir maç olmadı."
Bu maçın hiç istedikleri gibi olmadığını söyleyen Enis Bardhi şu açıklamaları yaptı:
"Sert bir maç oldu. Son 3 maç gibi istediğimiz gibi başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız. İstediğimiz gibi bir maç olmadı."
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