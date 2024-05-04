Enis Bardhi: "Trabzonspor gibi oynamalıyız"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Enis Bardhi, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Enis Bardhi: 'Trabzonspor gibi oynamalıyız'
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04 Mayıs 2024 21:36
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yıldız oyuncu Enis Bardhi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu maçın hiç istedikleri gibi olmadığını söyleyen Enis Bardhi şu açıklamaları yaptı:

"Sert bir maç oldu. Son 3 maç gibi istediğimiz gibi başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız. İstediğimiz gibi bir maç olmadı."

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