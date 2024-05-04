Bertuğ'un asisti Rennes'e 3 puanı getirdi

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Rennes deplasmanda Metz'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bertuğ'un asisti Rennes'e 3 puanı getirdi
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04 Mayıs 2024 22:00
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 22:45
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Julien Stephen'in ekibi Rennes deplasmanda Laszlo Bölöni'nin yönetimindeki Metz'i 3-2 mağlup etti.

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Rennes'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Amine Gouiri, 73. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeuad ve 90+3'te Arnaud Kalimuendo kaydetti.

Metz'in gollerini ise 17. dakikada Georges Mikautadze ve 45. dakikada Papa Diallo kaydetti. Metz'in ilk golünü kaydeden Mikautadze, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BERTUĞ 3 PUANI GETİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan Rennes'in milli oyuncusu Bertuğ Yıldırım, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 90+3'te Kalimuendo'nun golünde asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Rennes puanını 45'e yükseltirken, Metz 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes evinde Lens'i ağırlarken, Metz deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacak.
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