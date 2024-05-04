Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Julien Stephen'in ekibi Rennes deplasmanda Laszlo Bölöni'nin yönetimindeki Metz'i 3-2 mağlup etti.



Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Rennes'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Amine Gouiri, 73. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeuad ve 90+3'te Arnaud Kalimuendo kaydetti.



Metz'in gollerini ise 17. dakikada Georges Mikautadze ve 45. dakikada Papa Diallo kaydetti. Metz'in ilk golünü kaydeden Mikautadze, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



BERTUĞ 3 PUANI GETİRDİ



Maça yedek kulübesinde başlayan Rennes'in milli oyuncusu Bertuğ Yıldırım, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 90+3'te Kalimuendo'nun golünde asist yaptı.



Bu sonuçla birlikte Rennes puanını 45'e yükseltirken, Metz 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes evinde Lens'i ağırlarken, Metz deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacak.

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