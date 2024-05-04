Lazio 2 kere öne geçtiği maçta 1 puana razı

Serie A karşılaşmasında Lazio deplasmanda Monza ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio 2 kere öne geçtiği maçta 1 puana razı
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04 Mayıs 2024 21:13
Serie A, 35. hafta karşılaşmasında Lazio ile Monza karşılaştı. Lazio deplasmanda oynadığı maçta Monza ile 2-2 berabere kaldı.

Lazio'nun gollerini 11. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Matias Vecino, Monza'nın gollerini 73 ve 90+2. dakikalarda Milan Duric kaydetti.

Lazio bu beraberlikle 56 puana yükselirken, Monza da puanını 45'e yükseltti.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Empoli'yi ağırlarken, Monza ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

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