Serie A, 35. hafta karşılaşmasında Lazio ile Monza karşılaştı. Lazio deplasmanda oynadığı maçta Monza ile 2-2 berabere kaldı.



Lazio'nun gollerini 11. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Matias Vecino, Monza'nın gollerini 73 ve 90+2. dakikalarda Milan Duric kaydetti.



Lazio bu beraberlikle 56 puana yükselirken, Monza da puanını 45'e yükseltti.



Lazio bir sonraki karşılaşmasında sahasında Empoli'yi ağırlarken, Monza ise Fiorentina deplasmanına gidecek.





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