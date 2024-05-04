Jesus'tan geleceği için açıklama!

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jesus'tan geleceği için açıklama!
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04 Mayıs 2024 16:57
Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, sözleşmesini değil, şampiyonluğu düşündüğünü söyledi.

Jesus, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ne olacağını bilmiyorum ama şu anda sadece şampiyonluğu kazanma ihtimaline odaklanmış durumdayım. Sözleşmeyi düşünmüyorum, şampiyonluğu düşünüyorum" dedi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan (83-71) önünde yer alıyor.

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