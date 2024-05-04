Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Markus Gisdol'ün ekibi Samsunspor evinde Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Samsunspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36 dakikada Joaquin Fernandez kendi kalesine attı.
Trabzonspor'un tek golünü ise 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
Maçtan 3 puanla ayrılan Samsunspor, Süper Lig'de 19 yıl sonra Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde kalma yolunda önemli bir adım atarak 42 puana ulaşırken, üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor 58 puanda kalmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u konuk ederken, Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
SAMSUN'DA OSAYI-SAMUEL TEZAHÜRATI
Trabzonspor'un Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekibin taraftarlarından flaş bir tezahürat geldi.
Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, top Trabzonsporlu oyunculara geldikçe ıslıklı baskısını sürdürdü.
Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman ise "Osayi-Samuel" tezahüratlarında bulundu.
Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda gündem olmuştu.
YENİ 19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE
12 yıl aradan sonra Samsun'da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı satıldı.
Karşılaşmayı 32 bin futbolsever izledi.
SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER
Samsunspor'da sakat olan Lubomir Satka ve Olivier Ntcham ile kart cezalısı Moryke Fofana ve Landry Nany Dimata maç kadrosunda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduran 30 bin Samsunspor taraftarları maç öncesinde "king of the north (kuzey'in kralı)" koreografisi yaptı.
14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.
32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.
36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.
44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.
88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Samsunspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36 dakikada Joaquin Fernandez kendi kalesine attı.
Trabzonspor'un tek golünü ise 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
Maçtan 3 puanla ayrılan Samsunspor, Süper Lig'de 19 yıl sonra Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde kalma yolunda önemli bir adım atarak 42 puana ulaşırken, üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor 58 puanda kalmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u konuk ederken, Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
SAMSUN'DA OSAYI-SAMUEL TEZAHÜRATI
Trabzonspor'un Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekibin taraftarlarından flaş bir tezahürat geldi.
Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, top Trabzonsporlu oyunculara geldikçe ıslıklı baskısını sürdürdü.
Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman ise "Osayi-Samuel" tezahüratlarında bulundu.
Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda gündem olmuştu.
YENİ 19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE
12 yıl aradan sonra Samsun'da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamı satıldı.
Karşılaşmayı 32 bin futbolsever izledi.
SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER
Samsunspor'da sakat olan Lubomir Satka ve Olivier Ntcham ile kart cezalısı Moryke Fofana ve Landry Nany Dimata maç kadrosunda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduran 30 bin Samsunspor taraftarları maç öncesinde "king of the north (kuzey'in kralı)" koreografisi yaptı.
14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.
32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.
36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.
44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.
88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.
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