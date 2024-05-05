Madrid Açık'ta şampiyon Iga Swiatek

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, şampiyon oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
Toplam 3 saat 11 dakika süren mücadeleyi 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna uzandı.
22 yaşındaki Swiatek, bu sezon 3, kariyerinin ise 20. şampiyonluğunu elde etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
Toplam 3 saat 11 dakika süren mücadeleyi 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna uzandı.
22 yaşındaki Swiatek, bu sezon 3, kariyerinin ise 20. şampiyonluğunu elde etti.
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