Madrid Açık'ta şampiyon Iga Swiatek

Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Iga Swiatek oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Madrid Açık'ta şampiyon Iga Swiatek
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05 Mayıs 2024 00:30
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, şampiyon oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 11 dakika süren mücadeleyi 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna uzandı.

22 yaşındaki Swiatek, bu sezon 3, kariyerinin ise 20. şampiyonluğunu elde etti.

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