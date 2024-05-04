Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!

Samsunspor tribünleri, Trabzonspor maçında "Osayi-Samuel" tezahüratları yaptı.

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Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!
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04 Mayıs 2024 20:47
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 21:11
Trabzonspor'un Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekibin taraftarlarından flaş bir tezahürat geldi.

Kırmızı beyazlı takımın taraftarları, top Trabzonsporlu oyunculara geldikçe ıslıklı baskısını sürdürdü.

Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman ise "Osayi-Samuel" tezahüratlarında bulundu.

Osayi-Samuel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda gündem olmuştu.

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