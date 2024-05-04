Fransa Ligue 1, 32. hafta maçında Le Havre ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan maçı Le Havre 3-1 kazandı.



Le Havre'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 65. dakikalarda Yassine Kechta ile 90. dakikada Andre Ayew kaydetti. Strasbourg'un tek golü 86. dakikada Frederic Guilbert'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Le Havre, altı maç sonra kazandı ve 32 puana yükselerek kümede kalma yolunda önemli avantaj elde etti. Strasbourg ise 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Le Havre, Nice deplasmanına gidecek. Strasbourg, sahasında Metz'i ağırlayacak.





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