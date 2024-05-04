Beşiktaş'tan transferde büyük hamle: Mario Hermoso

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso ve menajerini İstanbul'a davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan transferde büyük hamle: Mario Hermoso
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04 Mayıs 2024 21:52
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına çok önemli bir transfer yapmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso'yu renklerine bağlamak için çabalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, İspanyol oyuncu ve menajerini görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet etti.

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hermoso ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu transferi bitirmeyi çok istediği yazıldı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon euro net maaş kazanıyor. Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. 

Hermoso, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

 
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