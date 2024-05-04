Beşiktaş'tan transferde büyük hamle: Mario Hermoso

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına çok önemli bir transfer yapmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso'yu renklerine bağlamak için çabalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, İspanyol oyuncu ve menajerini görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet etti.
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hermoso ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu transferi bitirmeyi çok istediği yazıldı.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon euro net maaş kazanıyor. Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor.
Hermoso, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso'yu renklerine bağlamak için çabalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, İspanyol oyuncu ve menajerini görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet etti.
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hermoso ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu transferi bitirmeyi çok istediği yazıldı.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon euro net maaş kazanıyor. Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor.
Hermoso, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.